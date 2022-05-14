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Başkan Erdoğan 2022 Yaş Çay alım fiyatını açıkladı! İşte 2022 Yaş Çay alım fiyatı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.05.2022 15:55
Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılıyor. Dev havalimanının açılışını Başkan Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gerçekleştirecek. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, ''Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz'' dedi.
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