Başkan Erdoğan 2022 asgari ücretini açıkladı! En düşük asgari ücret 2 bin 250 TL oldu

Asgari ücrette milyonların merakla beklediği an geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyet, ortak bir noktada buluştu. Kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu." ifadelerini kullandı.