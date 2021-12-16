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Başkan Erdoğan 2022 asgari ücretini açıkladı! En düşük asgari ücret 2 bin 250 TL oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.12.2021 15:44
Asgari ücrette milyonların merakla beklediği an geldi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyet, ortak bir noktada buluştu. Kararı açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam değişecektir. Asgari ücret yüzde 50 oranında artmış oldu." ifadelerini kullandı.
En düşük asgari ücret 2 bin 250 TL oldu
En düşük asgari ücret 2 bin 250 TL oldu
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