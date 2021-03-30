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Başkan Erdoğan 1994'te halka ucuz ekmek temin etmek için mücadele verdi

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Giriş: 30.03.2021 21:37
Güncelleme:30.03.2021 21:49
Başkan Erdoğan 5 Mayıs 1994'te halka ucuz ekmek temin etmenin peşinde olduklarını açıklamıştı.Halka ucuz ekmek temin etmek üzere çalışmaların son safhasına gelindiğini söyledi. Soruları cevaplayan Erdoğan, "Haziran sonuna kadar ekmeklerin satışını 3 bin liradan satışa devam ettireceğiz. 250 bin üretimle devraldık. Aynı tesis aynı kadroyla 36 vardiya yapmak sureiyle üretimi 640 bine çıkardık." şeklinde konuşmuştu.
Başkan Erdoğan 1994'te halka ucuz ekmek temin etmek için mücadele verdi
Başkan Erdoğan 1994'te halka ucuz ekmek temin etmek için mücadele verdi
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