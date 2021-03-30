Başkan Erdoğan 1994'te halka ucuz ekmek temin etmek için mücadele verdi

Başkan Erdoğan 5 Mayıs 1994'te halka ucuz ekmek temin etmenin peşinde olduklarını açıklamıştı.Halka ucuz ekmek temin etmek üzere çalışmaların son safhasına gelindiğini söyledi. Soruları cevaplayan Erdoğan, "Haziran sonuna kadar ekmeklerin satışını 3 bin liradan satışa devam ettireceğiz. 250 bin üretimle devraldık. Aynı tesis aynı kadroyla 36 vardiya yapmak sureiyle üretimi 640 bine çıkardık." şeklinde konuşmuştu.