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Başkan Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidiyor! 3'lü zirvede hangi konular olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2022 12:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz Salı günü Tahran’da gerçekleştirilecek 3’lü zirve için İran’a gidecek. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak zirvede neler konuşulacak? Kritik zirve öncesi son gelişmeleri A Haber Ankara muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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