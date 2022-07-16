16 Temmuz 2022, Cumartesi
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Başkan Erdoğan 19 Temmuz'da İran'a gidiyor! 3'lü zirvede hangi konular olacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Temmuz Salı günü Tahran’da gerçekleştirilecek 3’lü zirve için İran’a gidecek. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak zirvede neler konuşulacak? Kritik zirve öncesi son gelişmeleri A Haber Ankara muhabiri Rüya Akkuş aktardı.