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Başkan Erdoğan: 14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2023 14:35
Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Başkan Erdoğan, ''14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.'' dedi.
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