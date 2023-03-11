11 Mart 2023, Cumartesi
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Başkan Erdoğan: 14 Mayıs destanını Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız
Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Başkan Erdoğan, ''14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.'' dedi.