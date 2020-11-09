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Başkan Erdoğan 12. Büyükelçiler Konferansına katılacak

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Giriş: 09.11.2020 13:46
Güncelleme:09.11.2020 13:53
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek. A Haber editörü Arzu Fidanverdi, detayları canlı yayında aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya gitti. Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Atatürk Havalimanı'na gitti. Ankara'ya hareket eden Erdoğan, 12. Büyükelçiler Konferansının ardından saat 16.00'da AK Parti Genel Merkezi'ndeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etmesi bekleniyor.

12. BÜYÜKELÇİLER KONFERANSI BUGÜN BAŞLIYOR
Türkiye'nin dünyanın dört bir yannındaki büyükelçilerinin bir araya geleceği 12'nci Büyükelçiler Konferansı bugün başlıyor. Konferans, salgın sebebiyle bu yıl ilk defa karma bir formatta gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yurtdışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla her yıl düzenlenen Büyükelçiler Konferansı 9-10 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Doğu Akdeniz'den Azerbaycan'a, salgınla mücadeleden FETÖ ile mücadeleye Türk dış politikasının tüm başlıkları 2 gün boyunca Ankara'da ele alınacak.

"MİLLİ EGEMENLİĞİN 100'ÜNCÜ YILINDA TÜRK DİPLOMASİSİ: GELENEKTEN GELECEĞE"
Konferans koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl ilk defa karma bir formatta yapılacak. Konferansta, merkezdeki büyükelçiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazır bulunacak. Yurtdışındaki büyükelçiler ise konferansa çevrimiçi olarak katılacak.

2008'den bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen konferans bu sene "Milli Egemenliğin 100'üncü Yılında Türk Diplomasisi: Gelenekten Geleceğe" temasıyla düzenlenecek.

BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK
Büyükelçiler önce Dışişleri Şehitliği ile Anıtkabir'i ziyaret edecek. Konferans Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayacak.

10 Kasım'da da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu büyükelçilere hitap edecek. Konferans, dış politikanın eş güdüm ile planlaması açısından önemli bir işlev görüyor.

AK PARTİ MYK TOPLANACAK
Başkan Erdoğan, saat 16,00'da partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

Toplantıda, Azerbaycan'ın Şuşa zaferi, Biden'in ABD başkanı seçilmesi, İzmir depremi sonrasındaki inşa çalışmaları ve ekonomideki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Başkan Erdoğan 12. Büyükelçiler Konferansına katılacak
Başkan Erdoğan 12. Büyükelçiler Konferansına katılacak
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