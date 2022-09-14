14 Eylül 2022, Çarşamba
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Başkan Erdoğan 105 yeni yurt binasının açılışını yapacak
Başkan Erdoğan Kenya, KKTC, Türkmenistan ve Kuveyt büyükelçilerini kabul edecek. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektubu sunacak. Öte yandan Başkan Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan 105 yeni yurt binasının açılışı yapacak. Başkent Ankara'nın gündemini A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.