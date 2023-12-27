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Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine taktim etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 15:58
Güncelleme:27.12.2023 15:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmanın ardından ödüle hak kazananlara ödüllerini taktim etti.
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