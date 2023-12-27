Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine taktim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde yaptığı konuşmanın ardından ödüle hak kazananlara ödüllerini taktim etti.

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