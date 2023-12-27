27 Aralık 2023, Çarşamba
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Başkan Erdoğan 100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri’ni sahiplerine takdim etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 100. Yıl TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmanın ardından ödüle hak kazananlara ödüllerini takdim etti. Açıklamalarında Başkan Erdoğan, "Bu sene 77 bilim insanımız TÜBA ve TÜBİTAK Ödülleri'ne layık görüldü. Yüzüncü Yıl TÜBİTAK Ödülleri kapsamında ise 21 farklı üniversite ve araştırma kurumumuzdan bilim insanımıza 7 bilim ödülü, 1 özel ödül, 1 hizmet ödülü ve 18 teşvik ödülü verdik." ifadelerini kullandı.