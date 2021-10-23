Başkan Erdoğan: 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmeli talimatını verdim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Millet Bahçesi, İl Halk Kütüphanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yasin Börü'yü öldüren Selo değil miydi? Şimdi onu içeriden nasıl çıkarırız, onun derdindeler. Yargı ne diyorsa o. Çıkaramayacaksınız." dİyerek CHP'ye sert çıktı. Başkan Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala açıklamasıyla ilgili, " Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim. 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz dedim" ifadelerini kullandı.

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