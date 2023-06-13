Başka Erdoğan Azerbaycan’da! Erdoğan Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan’a geçti ve Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı. Başkan Erdoğan bugün Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Başkan Erdoğan’ın Azerbaycan programının detaylarını A Haber muhabiri Agşin Kişiyiev aktardı.

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