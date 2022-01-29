29 Ocak 2022, Cumartesi
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Basım ve yayım faaliyetleri ile ilgili genelge! Uyarlama TV programlarının maskesi düşecek
Basın ve yayım faaliyetleri ile ilgili genelge Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Genelgede aile ve çocuk dostu yapımların teşvik edileceği, yazılı, sözlü ve görsel basında zararlı içeriklerin önlenmesi adına gereken adımların atılacağı vurgulandı.