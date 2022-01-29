Basım ve yayım faaliyetleri ile ilgili genelge! Uyarlama TV programlarının maskesi düşecek

Basın ve yayım faaliyetleri ile ilgili genelge Başkan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Genelgede aile ve çocuk dostu yapımların teşvik edileceği, yazılı, sözlü ve görsel basında zararlı içeriklerin önlenmesi adına gereken adımların atılacağı vurgulandı.

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