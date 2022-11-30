30 Kasım 2022, Çarşamba
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Başıboş köpek sorununa çözüm! Doğaya uyumlu Beykoz barınağı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'un hayvan barınakları sorunu için düzenlenen yeni uygulamayı açıkladı. Sokak hayvanları için yeni bir düzenleme hayata geçirilecek. İstanbul'un 39 ilçesindeki belediyelere yer tahsis edilerek, doğal hayvan barınağı şeklinde kullanılmaları sağlanacak. Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir değerlendirdi.