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Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Uzman isim A Haber'de cevapladı

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Giriş: 21.12.2023 21:02
Gruplar halinde dolaşıp masum insanlara saldırarak can yakan başıboş sokak köpeklerinin sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak ilköğretim öğrencisi Tunahan Yılmaz’ın sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanması, sokak hayvanlarını bir kez daha gündeme taşmıştı. Peki, başıboş köpek sorunu nasıl çözüşecek? Saldırganlık sebepleri neler? A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun sordu, Beykoz Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Turgut Özdemir cevapladı.
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek?
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