05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü! Başbağlar kurbanları mezarları başında anıldı

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2024 14:00
Bugün Erzincan'daki Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü. Başbağlar kurbanları mezarları başında anıldı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü!
Başbağlar katliamının 31. yıl dönümü!
Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü!
Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü!
Mescid-i Aksa’ya abluka! Müslümanlara engelleme
Mescid-i Aksa’ya abluka! Müslümanlara engelleme
Eylem Tok ve oğlunun iadesi! Flaş açıklama
Eylem Tok ve oğlunun iadesi! Flaş açıklama
Polat çifti ile ilgili yeni gelişme!
Polat çifti ile ilgili yeni gelişme!
Ara karar için gözler saat 14.00’te
Ara karar için gözler saat 14.00’te
Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
Afet bölgesinde kalıcı konutlar yükseliyor!
Sinan Ateş davasında 5. gün!
Sinan Ateş davasında 5. gün!
İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci!
İstanbul Havalimanı Avrupa’da birinci!
Sahibinden satılık belediye!
Sahibinden satılık belediye!
16 ilde DEAŞ’a operasyon!
16 ilde DEAŞ'a operasyon!
Kayseri’deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama
Kayseri'deki sokak provokasyonunda 10 tutuklama
Daha Fazla Video Göster