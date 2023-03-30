Başakşehir-Kayaşehir metrosu! A Haber çalışmalardaki son durumu görüntüledi

Başakşehir-Kayaşehir metro hattında sona gelindi. Metro hattı 80 kilometre hızla saatte 70 bin yolcuya hizmet verecek. 6,2 kilometre uzunluğundaki metroda sona gelindi. İBB yapmaktan vazgeçtiği için Ulaştırma Bakanlığı devralınmıştı. Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak. A Haber ekibinden Hasan Zahid Ezim ayrıntıları özel görüntülerle anlattı.

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