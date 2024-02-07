Başak Demirtaş İBB Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı! Demirtaş adaylıktan neden vazgeçti? Kararın arkasında ne var?

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş daha önce adaylık sinyali verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını duyurdu. DEM Parti'den de konuyla ilgili "İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday isimlerimiz önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır." açıklaması geldi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, DEM Parti'de 2 farklı görüşün olduğunu ve geri adım atıldığını aktarırken, Demirtaş'ın "Aday olmayacağım" açıklamasının perde arkası ortaya çıktı. Öte yandan günler öncesinde CHP-DEM-Kandil üçgeninde "adaylık pazarlığı"nın yürütüldüğü ve kirli ittifak için anlaşma zemini oluştuğu öğrenildi.