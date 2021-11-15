15 Kasım 2021, Pazartesi
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Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri | Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne?
İstanbul Ataşehir'de yaşayan Başak Cengiz, Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıçla saldırıya uğradı. Genç kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı Boz ise tutuklandı. Peki soruşturmada son durum ne? A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu detayları aktardı.