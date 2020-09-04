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Barzani 3 yıl sonra Ankara'da... Görüşmenin perde arkasında ne var?
Barzani'nin 3 yıl sonra Ankara'da kabul edilecek olmasını A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci-Yazar Güngor Yavuzaslan "görüşmenin ana başlığını Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Operasyonları oluşturuyor" dedi.
Yavuzaslan, "2017 yılındaki gayrimeşru referandumdan sonra Erbil yönetimi bu üst düzey kabulü çok önemsiyor. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne yeniden vurgu yapacak. Petrol ve ekonomik anlaşmaları olabilir. Koronavirüs salgını da toplantının gündem maddeleri arasında..." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN GEÇİCİ ÜS BÖLGELERİ..."
Erbil, yönetimi terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan Pençe Operasyonlarına destek verdiğini hatırlatan Yavuzaslan, Türkiye'nin bölgedeki geçici askeri üslerine dikkat çekti. Türkiye ve Erbil yönetiminin güvenlik açısından stratejik yeni anlaşmalar yapmasının sürpriz olmayacağını söyledi.