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Barzani 3 yıl sonra Ankara'da... Görüşmenin perde arkasında ne var?

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Giriş: 04.09.2020 14:48
Güncelleme:04.09.2020 15:22
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani 3 yıl aradan sonra Ankara'da... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barzani'yi kabul etti. Peki görüşmede neler konuşulacak? Gazeteci Güngör Yavuzaslan A Haber canlı yayınında detayları anlattı. Yavuzaslan, petrol ve güvenlik alanında yeni anlaşmaların yapılmasının sürpriz olmayacağını ifade etti.

Barzani'nin 3 yıl sonra Ankara'da kabul edilecek olmasını A Haber canlı yayınında değerlendiren Gazeteci-Yazar Güngor Yavuzaslan "görüşmenin ana başlığını Kuzey Irak'ta sürdürülen Pençe Operasyonları oluşturuyor" dedi.

Yavuzaslan, "2017 yılındaki gayrimeşru referandumdan sonra Erbil yönetimi bu üst düzey kabulü çok önemsiyor. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğüne yeniden vurgu yapacak. Petrol ve ekonomik anlaşmaları olabilir. Koronavirüs salgını da toplantının gündem maddeleri arasında..." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GEÇİCİ ÜS BÖLGELERİ..."

Erbil, yönetimi terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan Pençe Operasyonlarına destek verdiğini hatırlatan Yavuzaslan, Türkiye'nin bölgedeki geçici askeri üslerine dikkat çekti. Türkiye ve Erbil yönetiminin güvenlik açısından stratejik yeni anlaşmalar yapmasının sürpriz olmayacağını söyledi.

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