Bartın'ı sel vurdu! Bakan Ali Yerlikaya: Cumhurbaşkanımız gelişmeleri anbean takip etmekte

Bartın'da yoğun sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Amasra Tüneli'nde su birikintisi oluştu, derenin taşması sonucu köprü su altında kaldı. Diğer taraftan kuvvetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi 8 metre yükseldi, taşma riskine karşı evlerin bodrum katları ve iş yerleri boşaltıldı. Bartın'a giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Bartın'da açıklamalarda bulundular. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bölgedeki çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bartın'da mahsur kalan 126 vatandaşımızı kurtardık. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri anbean takip etmekte. " dedi.