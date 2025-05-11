Barışın merkezi Türkiye mi olacak? A Haber’de değerlendirdiler

Terörsüz Türkiye için kritik saatler... Başkan Erdoğan "her an müjde alabiliriz" dedi. Öte yandan dün gecenin sıcak gelişmesi Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları oldu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Murat Genç ve Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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