28 Mart 2022, Pazartesi
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Barışın adresi Türkiye olur mu? Müzakere masası Belarus'tan İstanbul'a taşındı
Rusya, Ukrayna'daki ilerleyişini sürdürürken Türkiye iki ülke arasındaki arabuluculuk çabalarını hızlandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, müzakerelerin İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı. Görüşmelerin bugün başlaması planlanıyor. Görüşme nerede olacak? Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.