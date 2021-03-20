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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'ye darbe: 14 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.