18 Ağustos 2022, Perşembe
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Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki teröristlere darbe: 9 PKK/YPG’li etkisiz!
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.