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Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 08.06.2022 17:32
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
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