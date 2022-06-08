08 Haziran 2022, Çarşamba
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Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.