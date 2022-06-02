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Barış Pınarı Bölgesi'nde 11 teröristin etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2022 10:30
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi'nde 11 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
11 teröristin etkisiz hale getirildi
11 teröristin etkisiz hale getirildi
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