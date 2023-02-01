Barış Manço’nun vefatının 24. yıldönümü! Bir Anadolu ozanı: Barış Manço

7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kuran, adam olacak çocukları gözünden tanıyan bir Anadolu ozanından Barış Manço'dan bahsedeceğiz. Şarkıları, fikirleri, sıcaklığı ve samimiyeti ile sadece Türkiye'nin değil; dünyanın sevgisini kazanmıştı. Barış Manço bundan tam 24 yıl önce, 1 şubat 1999'da aramızdan ayrıldı. Kendisini, rahmet ve saygıyla anıyoruz...

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