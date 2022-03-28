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Barış için İstanbul zirvesi! Masada neler konuşulacak?

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 16:13
Güncelleme:28.03.2022 16:14
Rusya-Ukrayna müzakereleri Belarus’tan İstanbul'a taşındı. Rus heyet İstanbul'a geldi. Barışın adresi İstanbul olur mu? Heyetler masada neler konuşulacak? Hangi maddeler dikkat çekiyor. Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

Rusya ile Ukrayna arasında müzakere edilen 6 başlık var

- Donbas'ın statüsü

- Kırım'ın statüsü

- Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmayacağının güvencesini istiyor

- Rusya, Ukrayna'nın silahsızlaştırılmasını istiyor

- Rusya, Ukrayna'da Rusça'nın resmi dil olmasını istiyor

- Rusya, Rusça konuşanlara soykırım yapıldığını iddia ediyor, Ukrayna reddediyor

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