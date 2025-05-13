13 Mayıs 2025, Salı
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Barış için adres İstanbul! Putin Türkiye’ye gelecek mi?
Rusya lideri Putin barış masası için Türkiye’yi işaret etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise Perşembe günü İstanbul’da olacak. ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'da yapılacak olan Rusya-Ukrayna zirvesine ilişkin konuştu ve toplantıya katılabileceğini söyledi. Toplantıya ilişkin süreç ne durumda? ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin İstanbul’a gelecek mi? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktarırken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Anar Aliyev canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.