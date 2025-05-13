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Barış için adres İstanbul! Putin Türkiye’ye gelecek mi?

Barış için adres İstanbul! Putin Türkiye’ye gelecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.05.2025 09:11
Rusya lideri Putin barış masası için Türkiye’yi işaret etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise Perşembe günü İstanbul’da olacak. ABD Başkanı Donald Trump da İstanbul'da yapılacak olan Rusya-Ukrayna zirvesine ilişkin konuştu ve toplantıya katılabileceğini söyledi. Toplantıya ilişkin süreç ne durumda? ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin İstanbul’a gelecek mi? Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktarırken uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Anar Aliyev canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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