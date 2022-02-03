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Barış diplomasisi! Başkan Erdoğan Ukrayna'da

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2022 14:22
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 12.55'te başkent Kiev'e geldi..
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