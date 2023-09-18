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Baraja düşen helikopterdeki 3 personelin cansız bedenine ulaşıldı

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 12:28
Son dakika haberleri… İzmir'de yangına müdahale eden helikopter düştü, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.
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