Bankada hesabı olanlar dikkat! Limitler yükseldi! Hangi banka ATM'sinden kaç para çekiliyor?

Banka ATM'lerinden günlük para çekme limiti 15 banka tarafından artırıldı. Buna göre yeni para çekme limiti 20 bin TL'ye kadar çıktı. Peki hangi bankada günlük ne kadar para çekilebiliyor? İşte detaylar...

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