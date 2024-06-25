25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Bankada hesabı olanlar dikkat! Limitler yükseldi! Hangi banka ATM'sinden kaç para çekiliyor?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2024 10:07
Banka ATM'lerinden günlük para çekme limiti 15 banka tarafından artırıldı. Buna göre yeni para çekme limiti 20 bin TL'ye kadar çıktı. Peki hangi bankada günlük ne kadar para çekilebiliyor? İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’e kibir eleştirisi!
Özgür Özel’e kibir eleştirisi!
Bankada hesabı olanlar dikkat!
Bankada hesabı olanlar dikkat!
10 gün sonra böyle bulundu
10 gün sonra böyle bulundu
Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile görüşecek!
Kılıçdaroğlu İmamoğlu ile görüşecek!
SP’nin adayı Mahmut Arıkan oldu!
SP'nin adayı Mahmut Arıkan oldu!
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
1456 düzensiz göçmen yakalandı
1456 düzensiz göçmen yakalandı
AK Parti’de 7 ilde il başkanları değişti!
AK Parti'de 7 ilde il başkanları değişti!
Özdil’den Özel’e ’kibir’ eleştirisi!
Özdil'den Özel'e 'kibir' eleştirisi!
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar!
Kirada yüzde 25’lik zam sınırı kalkıyor!
Kirada yüzde 25’lik zam sınırı kalkıyor!
Küresel hegomanya mücadelesi!
Küresel hegomanya mücadelesi!
Daha Fazla Video Göster