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Bangladeş’te yangın kabusu: En az 43 ölü! Restoran çıkan yangın tüm binaya yayıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2024 17:25
Güney Asya ülkesi Bangladeş'te bir restoranda çıka yangın tüm binaya yayıldı. Göğe yükselen alevlerin arasında 43'ten fazla kişi feci şekilde yaşamını yitirdi.
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