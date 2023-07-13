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Bangladeş büyükelçisi Başkan Erdoğan’a güven mektubunu sundu!

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Giriş: 13.07.2023 18:56
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti Kabulde Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq güven mektubunu sundu. Büyükelçi Haq, bazı büyükelçilik mensupları, Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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