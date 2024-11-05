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Balon için 17 milyon lira ödenek I Mansur Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş

Balon için 17 milyon lira ödenek I Mansur Yavaş konser ihalesini yakın arkadaşına vermiş

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 08:50
Her bir kuruşun hesabını yaptığını söyleyen Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş'ın sözleri lafta kaldı. Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılan konserler için 69 milyon TL'yi aşkın parayı gözden çıkardığı öğrenildi. Belediyenin konser alanındaki balon için bile 17 milyon ödeyeceği ortaya çıktı. Organizasyon sahibi Selahattin Çelikkaya’nın Mansur Yavaş’ın yakın arkadaşı olduğu ve seçim kampanyasını yürüttüğü bilgisine de ulaşıldı.
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