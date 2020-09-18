Türkiye ile Yunanistan’ın neredeyse savaşın eşiğine geldiği bir süreçte hem Türkiye’nin hem de Yunanistan’ın bir ortak tatbikat gerçekleştiriyor olması dikkat çekici. Bu tatbikat ne anlama geliyor? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Yunanistan'ın neredeyse savaşın eşiğine geldiği bir süreçte hem Türkiye'nin hem de Yunanistan'ın bir ortak tatbikat gerçekleştiriyor olması dikkat çekici. Bu tatbikat ne anlama geliyor? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE KONULARI BİRBİRİNE KARIŞTIRMADAN SÜREÇ YÜRÜTÜYOR

Başbuğ, "Askeri tatbikatlara baktığımızda tatbikatların şüphesiz bir amacı var. Eğer ferdi olarak bir tatbikat yapıyorsanız o bir yerlere bir takım yerlere mesaj olarak algılanmalı. Eğer herhangi bir ülke ile ikili anlamda yapıyorsanız bu dostluk anlamında vurgulanabilir. Bizim Azerbaycan ile yaptığımız gibi. Bir de iş birliği tatbikatları vardır ki NATO'nun zaten yapılan tatbikatlarının birçoğunda bu amacın güdüldüğünü görürsünüz. Türkiye gerilimin tırmanmasına rağmen NATO'nun diğer kurumların uzatmış olduğu her türlü arabulucu tekliflerine açık bir ülke durumunda. Türkiye konuları birbirine karıştırmadan süreç yürütüyor." ifadelerini kullandı.