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Balıkesir'de Kafes operasyonu! Gökhan Kuş'un elebaşlığını yaptığı suç örgütü çökertildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 08:20
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen "Kafes-34" operasyonunda, elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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