Balıkesir'de Kafes operasyonu! Gökhan Kuş'un elebaşlığını yaptığı suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de gerçekleştirilen "Kafes-34" operasyonunda, elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 13 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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