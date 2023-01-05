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Balıkçıları taciz eden Yunan unsurları Türk Sahil Güvenliği görünce kaçtı! O anlar kamerada

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Giriş: 05.01.2023 19:13
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Türk bayraklı balık avlama teknelerini taciz eden Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konuya ilişkin yayımlanan videoda, Yunan güçlerin uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açtığı görüldü. Türk Sahil Güvenliği de Yunanlara yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
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