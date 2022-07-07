07 Temmuz 2022, Perşembe
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Balıkçılar çarşısında gergin bekleyiş! Belediye ekipleri yıkım için gelecek mi?
İstanbul Bakırköy Belediyesi, bir süre önce balıkçılar çarşısını yıkmak için karar aldı. Çarşı esnafı, açtığı davayı kazandı ancak yargı kararına rağmen tüm iş yerlerinin elektrik, su ve doğal gazı kesildi, onlarca kişi mağdur oldu. Bu sabah yıkım bekleniyor. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim detayları aktardı.