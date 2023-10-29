Balıkçı teknelerinden 100. Yıl koreografisi! Ay-Yıldız ile 100. yıl koreografisi

Cumhuriyetin 100. yılı çeşitli tören ve gösterilerle kutlanıyor. Kırklareli'nde balıkçılar, etkinlikler kapsamında tekneleriyle denizde 'Ay-Yıldız ile 100. Yıl' koreografisi hazırladı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.

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