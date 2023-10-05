Balık tutmak depresyondan koruyor! Balık tutmak erkeklerde stresi azaltıyor

İngiltere'de bilim insanları 1700'den fazla erkek üzerinde hobileri ve yaşam tarzları konusunda araştırma yaptı. Çalışmada, düzenli olarak balık tutmaya gidenlerin depresyon ve anksiyeteye yakalanma olasılığının yüzde 17 daha az olduğu belirlendi.

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