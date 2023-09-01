Balık tezgahları şenlendi | Tezgahlarda fiyatlar nasıl? Yeni sezonda hangi balıkta bolluk var?

Av yasağının kalkmasıyla beraber sezonun ilk balıkları tezgahları süslemeye başladı. Peki balık tezgahlarında fiyatlar ne durumda? Yeni sezonda hangi balıkta bolluk var? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan balıkçı Yusuf Durmaz anlattı.

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