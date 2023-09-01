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Balık tezgahları şenlendi | Tezgahlarda fiyatlar nasıl? Yeni sezonda hangi balıkta bolluk var?

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 10:20
Av yasağının kalkmasıyla beraber sezonun ilk balıkları tezgahları süslemeye başladı. Peki balık tezgahlarında fiyatlar ne durumda? Yeni sezonda hangi balıkta bolluk var? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan balıkçı Yusuf Durmaz anlattı.
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