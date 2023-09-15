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Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı!

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 13:14
Milli Savunma Bakanlığı, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yılını hazırladığı kliple kutladı. Görüntülerde Türk ve Azerbaycan ordularının birlikte gerçekleştirdiği tatbikatlara yer verildi.
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