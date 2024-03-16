Bakü’de Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan zirvesi! 3’lü zirvede barış vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Gürcistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarıyla görüştü. Toplantının ardından açıklamada bulunan Bakan Fidan hem iş birliklerine değindi hem de bölgesel barışa vurgu yaptı.

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