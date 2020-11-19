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Bakü'de sergilenecek! İşte ele geçirilen Ermeni araçları

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Giriş: 19.11.2020 12:12
Güncelleme:19.11.2020 12:15
Ermenistan ordusu 44 gün süren çatışmalarda ağır darbe aldı. Çoğu kez cepheyi terk eden Ermenistan askerlerinin geride bıraktığı askeri ve zırhlı araçlar bugün Bakü'de sergilenecek. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

Ermenistan ordusu 44 gün süren çatışmalarda ağır darbe aldı. Çoğu kez cepheyi terk eden Ermenistan askerlerinin geride bıraktığı askeri ve zırhlı araçlar bugün Bakü'de sergilenecek. Detayları A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak aktardı.

ELE GEÇİRİLEN ASKERİ ARAÇLAR SERGİLENECEK

44 günde ele geçirilen Ermenistan'ın askeri araçları bugün Bakü'de sergilenecek.

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