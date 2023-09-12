Bakü-Tahran hattında yeni gelişme! İran Savunma Bakanlığı heyetinden Azerbaycan'a ziyaret

Güney Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan gerilimi sürüyor. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde gerginlik yaşayan İran ve Azerbaycan hattında ise yeni bir gelişme yaşandı. İran Savunma Bakanlığı heyetinden Azerbaycan'a ziyaret etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İran uzmanı Doç. Dr. Mehmet Koç değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN