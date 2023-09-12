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Bakü-Tahran hattında yeni gelişme! İran Savunma Bakanlığı heyetinden Azerbaycan'a ziyaret

A Haber
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Giriş: 12.09.2023 16:40
Güney Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan gerilimi sürüyor. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde gerginlik yaşayan İran ve Azerbaycan hattında ise yeni bir gelişme yaşandı. İran Savunma Bakanlığı heyetinden Azerbaycan'a ziyaret etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İran uzmanı Doç. Dr. Mehmet Koç değerlendirdi.
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