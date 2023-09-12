12 Eylül 2023, Salı
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Bakü-Tahran hattında yeni gelişme! İran Savunma Bakanlığı heyetinden Azerbaycan'a ziyaret
Güney Kafkasya'da Azerbaycan ve Ermenistan gerilimi sürüyor. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde gerginlik yaşayan İran ve Azerbaycan hattında ise yeni bir gelişme yaşandı. İran Savunma Bakanlığı heyetinden Azerbaycan'a ziyaret etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan İran uzmanı Doç. Dr. Mehmet Koç değerlendirdi.