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Bakü semalarında hilal ve yıldız!

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2022 16:21
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan'da yapılıyor. Başta Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, fuar alanındaki birçok stantta ASELSAN ürün ve sistemleri sergileniyor. İki ülke Hava Kuvvetlerinin akrobasi timleri gösteri düzenlerken, Bakü semalarında Türk bayrağının simgesi hilal ve yıldız çizildi.
Bakü semalarında hilal ve yıldız!
Bakü semalarında hilal ve yıldız!
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