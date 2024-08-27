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Bakırköy'deki TIR kazası İETT otobüsü kamerasında! Otobüsün camları tuzla buz oldu

Bakırköy'deki TIR kazası İETT otobüsü kamerasında! Otobüsün camları tuzla buz oldu

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 16:25
Bakırköy'de, üst geçide takılan TIR, İETT otobüsünün üzerine devrildi. O anların İETT iç kamera görüntüsü ortaya çıktı. Facianın eşiğinden dönülen kazada otobüsün camları tuzla buz oldu. İçi yolcu dolu otobüs TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtulurken araçtaki 8 kişi yaralandı.
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