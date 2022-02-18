18 Şubat 2022, Cuma
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Bakırköy'deki silahlı çatışmanın ayrıntıları belli oldu: Sarallar'ın 9 üyesi gözaltına alındı
İstanbul Bakırköy'de çıkan silahlı kavgayla ilgili Sarallar olarak bilinen suç örgütünün 9 üyesi gözaltına alındı. Öte yandan çatışmada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.