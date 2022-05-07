Bakırköy-Bağcılar metro hattı tünel kazıları tamamlanıyor. Törene Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak. Yeni metro hattı ile Bağcılar-Bakırköy sahil 13 dakikaya düşecek, tek yönde saatte 70 bin yolcu taşıyacak. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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